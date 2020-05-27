Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 27 мая (онлайн)
08:39, 27 мая 2020Страна
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Карантин в Украине 2020 в связи с коронавирусом / фото УНИАН
Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за происходящим.
Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в Украине и карантином по состоянию на 27 мая 2020 года:
Как уберечься от коронавируса
Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».
Коронавирус - как уберечься, профилактика
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
- Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
- Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
- Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
- Как можно чаще проветривайте помещение;
- По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
- Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
- Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.
Как уберечься от коронавируса: советы / инфографика: УНИАН
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