ВОЗ готова предоставить Украине дополнительные тесты на коронавирус

Пока же, уверяют в профильном комитете Рады, тестов в Украине достаточно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса.

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает "РБК-Украина".

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По его словам, пока что тестов в Украине достаточно.

"Что касается тестов. Тесты в Украине. В том количестве, которого на сегодня достаточно. ВОЗ контролирует процесс. Как только мы будем понимать, что надо больше тестов, то ВОЗ предоставит больше тестов", - заявил Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Инфицированный COVID-19 мужчина прилетел из Италии.

Всего по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.