В оккупированном Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы – СМИ

Женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область.

В оккупированном Россией Севастополе женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницу, ее объявили в розыск.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, женщину доставили в инфекционную клинику с подозрением на заболевание. Во время проведения обследования женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Вскоре она пропала, не долечившись и никого не предупредив.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2978 больных погибли.