Водителей и контролеров транспорта Киева ежедневно проверяют термометром – Киевпастранс

В столице для мытья общественного транспорта в период повышения заболеваемости гриппом и ОРЗ применяют дезинфицирующие средства.

Для мытья общественного транспорта в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями применяются дезинфицирующие средства.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Facebook.

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Отмечается, что влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения.

"В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфекционные средства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме того врачи дополнительно проверяют температуру водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации Министерства здравоохранения, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом не зафиксировано.