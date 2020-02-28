В больнице Киева провели учения на случай вспышки коронавируса (видео)

В медучреждении отрабатывают меры на случай выявления больного на коронавирус.

В Украине начинаются учения на случай вспышки коронавируса.

Первой выбрали Александровскую больницу, говорится в сюжете ТСН.

Если у кого-то будет подозрение на коронавирус, больного сразу доставят в медицинское учреждение. Насколько там подготовлены врачи, узнали журналисты.

По легенде, к врачу должен обратиться украинец, вернувшийся из-за границы с температурой и затрудненным дыханием. Медик констатирует, что пациент болен и имеет все признаки заболевания на коронавирус. Врач вызывает "скорую", больного оперативно везут в инфекционное отделение, где уже подготовлены специальные боксы.

Потом "скорую", на которой привезли больного, дезинфицируют.

Читайте такжеУ эвакуированных из Китая украинцев признаки коронавируса не выявлены – СНБО

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Сотрудники Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводят температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины из любой страны мира как авиасообщением, так и через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.