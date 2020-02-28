Быстрые тесты на выявление коронавируса поступят в Украину 10 марта - Минздрав

Тесты нуждаются в дальнейшем подтверждении в лаборатории, но они помогут оперативнее определить тактику поведения с больным.

Быстрые тесты на выявление коронавируса COVID-19, которые позволят установить диагноз в течение 15-20 минут, поступят в Украину 10 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о ситуации с противодействием распространению коронавируса.

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"Мы 10-го числа ожидаем уже в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. Быстрые тесты отличаются от тест-систем, они могут использоваться даже за пределами лабораторий. Непосредственно у постели больного отбирается биологический материал и довольно быстро устанавливается - 15-20 минут и можем исключить или установить диагноз", - сказал он.

По словам Ляшко, быстрые тесты нуждаются в дальнейшем подтверждении в лаборатории, но они могут определить дальнейшую тактику поведения с больным более оперативно.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Сотрудники Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводят температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины из любого государства мира как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.