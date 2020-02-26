Доктор Комаровский опубликовал видео из Новых Санжар

Врач объяснил, как можно заразиться коронавирусом и кто подвержен заражению Covid-19.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами видеозаписью по результатам визита в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая сограждан.

Соответствующий ролик он опубликовал на своем YouTube-канале. Педиатр подчеркнул, что он не работает советником президента Украины Владимира Зеленского и не является сотрудником Минздрава Украины.

Читайте такжеИмеющихся в Украине тест-систем хватит для проверки на коронавирус 900 человек - Скалецкая

"Меня сюда никто не присылал. Меня вообще в этой стране никто не может никуда послать. Я сам сел на машинку из Харькова к вам приехал. Я сам по себе. Я не работаю советником президента. Я не работаю в Минздраве. Я сам себе на жизнь зарабатываю", - заявил Комаровский во время встречи с жителями Новых Санжар.

Он объяснил им, как можно заразиться коронавирусом, кто подвержен заражению Covid-19.

Доктор добавил, что меры профилактики вируса-убийцы такие же, как меры профилактики гриппа.

Кроме того, Комаровский выразил возмущение, что жителей Новых Санжар не проинформировали, запугали, спровоцировали кучу вопросов без ответов, поэтому и получили такую реакцию (протесты против размещения эвакуированных из Китая, - УНИАН.).

Он из этой ситуации сделал вывод, что с людьми надо разговаривать и объяснять им все на понятном для них языке.

Как сообщал УНИАН, известный педиатр Евгений Комаровский 22 февраля посетил Новые Санжары Полтавской области и рассказал местным жителям о коронавирусе, путях его распространения и режиме обсервации.