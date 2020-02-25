Врач объяснила, почему перед сном нужно пить зеленый чай

Чашечку этого ароматного напитка рекомендовано выпить и после ужина, и перед сном.

Чай является одним из самых мощных природных средств для улучшения обмена веществ и сжигания калорий.

Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, пишет ГолосUA.

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За несколько часов до сна нужно непременно исключить все напитки, содержащие кофеин – кофе, какао, черный чай, кока-колу. Исключение – зеленый чай. Чашечку этого ароматного напитка рекомендовано выпить и после ужина, и перед сном. Это ускорит процесс сжигания жиров.

"Дело в том, что зеленый чай – это, пожалуй, одно из самых мощных природных средств для улучшения обмена веществ и сжигания калорий. Он предотвращает накопление жира, выводит токсины из организма, мягко чистит сосуды и улучшает состояние кожи", - отметила врач.

Она добавила, что зеленый чай – это еще и мощное омолаживающее средство, ведь в нем содержатся активные антиоксиданты – они уничтожают свободные радикалы, которые ускоряют процесс старения клеток, отложения жиров и даже развития некоторых видов онкологии.

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