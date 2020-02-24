Глава Минздрава Скалецкая рассказала, что происходит в "Новых Санжарах" (видео)

Министр отметила, что сегодня намерена посетить эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что никаких признаков болезни у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев нет, вчера они танцевали сальсу в коридоре.

Об этом она рассказала в эфире «Завтрака с 1+1» во время интервью с помощью видеосвязи.

«Обследование проводили в последний раз вчера вечером. Сегодня утром еще все спят. По состоянию на вчера и на сегодня, потому что, если бы что-то случилось, нас проинформировали бы, все в порядке, все здоровы. Никаких признаков острых респираторных заболеваний, которые могли бы привести к подозрениям, в том числе, на коронавирус, у нас нет», - заявила она.

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Министр отметила, что все эвакуированные и члены экипажа уже обустроились в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине и восстановили силы после долгого перелета из Китая.

«Я постоянно общаюсь с экипажем. В них все прекрасно, они обустроились, все свои вопросы с бытом уже решили. Если мы говорим об эвакуированных из города Ухань, живущих в том же доме, что и я, вчера мне показывали видео, как они в коридоре танцевали сальсу, что-то латиноамериканское. На самом деле, отошли от усталости, от перелета и восстановили силы, и все очень хорошо. Я сегодня собираюсь посетить их. Эпидемиологи определили порядок моего посещения их», - добавила министр.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра «Новые Санжары» обеспечены все условия санитарного эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. В частности, эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы.

Отмечается, что медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.