У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными украинцами в Новых Санжарах - журналист (фото)

Министр живет в одном здании с эвакуированными гражданами и ест ту же пищу, что и они.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в санатории Новых Санжар имеет одинаковые условия с эвакуированными украинцами из Китая.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными

«Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно.

Вечером встреча с эвакуированными»,- написал Махов.

А уже вечером добавил,- «Зашел в соседний номер, а тут... Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая через скайп проводит вечернее совещание министерства по номеру медицинского центра Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая».

Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр здравоохранения Звездная Скалецкая пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из Китая украинцами.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну», - отметила она.

По словам Скалецкой, она хотела заселения в обычной комнате, однако с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и по телефону ей выделили отдельное рабочее помещение.