В Раде рассказали о дальнейшей судьбе украинцев, которые не вылетели из Китая

Они будут находиться в больницах КНР.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал о дальнейшей судьбе украинцев, которые не вылетели спецрейсом из китайского города Ухань.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос относительно украинцев, которые остались в Китае, он напомнил, что речь идет о трех людях.

"Один человек отказался, насколько я знаю, еще официальной информации нет, это информация от тех, кто летал с экипажем туда, - один человек - потому, что не пустили с собачкой. Я не знаю, насколько это правда... А два человека, поскольку имели признаки простуды, повышенной температуры, поэтому их не пустили на борт", - сказал депутат.

Он отметил, что власти Китая предупреждали, что никого при подобных обстоятельствах, с подозрением на заболевание, на борт самолета не пустят.

На вопрос, что будет дальше с этими людьми, Радуцкий ответил: "Они дальше будут находиться в больницах Китая, так же с нашими сотрудниками экипажа Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя. На борт самолета китайские медики не допустили четырех человек – троих украинцев и одну иностранку.

Эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которые прибыли в Украину, доставят на территорию медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности