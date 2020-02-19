В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек
16:37, 19 февраля 2020Страна
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Ни один умерший не был привит против гриппа.
Грипп "косит" украинцев / pixabay.com
В течение прошлой недели, с 10 по 16 февраля 2020 года, в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек.
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С начала эпидемического сезона насчитывается 38 жертв гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 тыс. 55 человек, среди них 61,4% - дети.
В Харьковской, Луганской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.
Как сообщал УНИАН, во Львове 30 школ начали учебу после карантина.
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