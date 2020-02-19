В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек

Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение прошлой недели, с 10 по 16 февраля 2020 года, в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек.

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С начала эпидемического сезона насчитывается 38 жертв гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 245 тыс. 55 человек, среди них 61,4% - дети.

В Харьковской, Луганской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Как сообщал УНИАН, во Львове 30 школ начали учебу после карантина.