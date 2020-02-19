Украинский самолет уже в китайском Ухане: им эвакуируют 48 украинцев и 29 иностранцев

Секретарь СНБО выразил уверенность, что перелет будет комфортным и спокойным.

Украинский самолет специального рейса, который будет эвакуировать 48 украинцев и 29 иностранцев, приземлился в китайском Ухане.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook.

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«Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан», - отметил он.

По словам Данилова, на борту опытная команда медиков.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что перелет будет комфортным и спокойным. «С нетерпением ждем на родной земле» - добавил он.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

19 февраля премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из Китая, вылетел из аэропорта «Борисполь» и прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.