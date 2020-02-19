Зеленский анонсировал создание коллегии "выдающихся врачей" для анализа медреформы

Президент рассчитывает получить результаты анализа медицинской реформы до 1 марта перед запуском следующего ее этапа.

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание коллегии «выдающихся врачей» со всей Украины при главе государства для анализа уже введенных и еще запланированных этапов медицинской реформы в Украине.

Об этом он рассказал во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

«Мы договорились, что при президенте Украины сейчас сделаем коллегию с выдающимися врачами всей страны - начиная не только с главных врачей, это и фельдшеры, все специалисты», - заявил Зеленский.

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Президент отметил, что задача о создании соответствующей коллегии была поставлена вчера, 18 февраля, и он ожидает, что соответствующая группа будет создана в течение текущей недели.

«Я хочу, чтобы они нам дали свои выводы по части (медицинской - УНИАН) реформы, которая была, и части, которая будет в будущем», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что состав коллегии будет объявлен в ближайшее время.

«Это будут очень известные врачи, которые хотят увидеть всю эту реформу, дать ей анализ и сказать, туда ли все мы идем страной, или не туда. И что нам нужно сделать, чтобы у нас была нормальная заработная плата, нормальная медицина и нормальные условия», - подчеркнул Зеленский.

Президент рассчитывает получить результаты анализа медицинской реформы до 1 марта перед запуском следующего ее этапа.