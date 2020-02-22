Курага: лечебные свойства, польза и вред

Как правильно выбирать и употреблять курагу, чтобы она была полезной.

Курага - солнечное лакомство с запахом лета. Правильная курага - это половинки абрикосов без косточек, высушенные на солнце. К сожалению, современные производители часто грешат правильным рецептом приготовления кураги. От этого ее польза значительно уменьшается, а употребление большого количества таких сухофруктов даже может нанести вред здоровью.

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Как выбрать курагу

Готовый натуральный продукт может немного потерять в цвете, в силу естественного выгорания, поэтому слишком насыщенный оранжевый цвет кураги говорит о том, что применялись химические добавки для улучшения внешнего вида и увеличения срока годности продукта. Ярко-оранжевый цвет и глянцевый блеск кураги говорят о том, что её производили не в естественной среде, а с использованием химических реактивов. Курага, высушенная в нормальных условиях, имеет чуть сероватый цвет, она не влажная и не слипшаяся.

Калорийность кураги

Калорийность кураги составляет 215-250 ккал на 100 грамм продукта. Калорийность зависит от качества свежего продукта.

Польза кураги

В состав кураги входит множество полезных веществ: вода в очень небольших количествах, белки, жиры, углеводы, клетчатка, пектины, сахароза, органические кислоты, витамины: А, группа В, ниацин, холин, Е, К, С, зола, калий, магний, кальций, натрий, фосфор, микроэлементы, железо, марганец, медь, селен, цинк.

Отметим, что в процессе высушивания большая часть витаминов, органических кислот и других полезных элементов сохраняется в составе кураги. Поэтому она обладает лечебными и диетическими свойствами, которые широко используются.

Заболевания, при которых отмечается польза:

сахарный диабет;

ожирение;

анемия;

малокровие;

гипертония.

ослабленное зрение;

заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония);

проблемы щитовидной железы;

авитаминоз;

гиповитаминоз;

ослабленный иммунитет.

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Сухофрукт является средством, которое стимулирует мочевыделение, что полезно при заболеваниях почек. Он оказывает благотоворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта: пектин и клетчатка способствуют естественному и мягкому очищению кишечника, выведению радионуклидов, солей тяжелых металлов, холестерина.

Сушеный абрикос выделяется огромным содержанием калия, участвующего в нормализации водно-солевого баланса, поддерживающего мышечный тонус и работу сердечно-сосудистой системы. Ароматное лакомство можно включать в рацион диабетиков (умеренно), гипертоников и людей, склонных к тромбообразованию. Оно не только не навредит, но и приведет в норму уровень инсулина и холестерина.

Изобилие магния существенно укрепит нервную систему, избавив от последствий стрессов и эмоциональных перегрузок.

Польза кураги еще и в том, что ее можно использовать как мягкое слабительное и легкое мочегонное средство.

Аскорбиновая кислота и каротин помогут укрепить иммунную систему. Как показала практика, те, кто систематически использует курагу в пищу, реже подвержены инфекциям и простудам.

Регулярное употребление сушеного абрикоса способно замедлить процессы старения и активизировать обновление клеток.

Научно доказана способность сухофрукта предотвращать появление злокачественных новообразований.

Курага благотворно действует на пищеварение, очищая кишечник и улучшая обмен веществ.

Курага незаменима в случае анемии, поскольку содержит в себе достаточное количество железа.

Витамин А восстанавливает и корректирует зрение. Лакомство особо рекомендовано пожилым людям для профилактики возрастных патологий глаз.

Сухофрукт можно смело включать в спортивный рацион для насыщения организма питательными элементами и аминокислотами.

Курага при грудном вскармливании

Курагу рекомендуется вводить в рацион после 3 месяцев. Не следует употреблять продукт в больших количествах, так как он относится к аллергенам. Так как курага относится к аллергенным продуктам, употребление ее на первых неделях жизни малыша нежелательно. Некоторые врачи считают, что диета грудного вскармливания не нужна и употребление натуральных продуктов возможно с первых дней. В любом случае решать маме после консультации с врачом.

Вред кураги

Как уже писалось выше, курага опасна всевозможными консервантами, которые широко используются в процессе заготовки сухофруктов. Каждый производитель старается сделать свою продукцию как можно более привлекательной для покупателя. Поэтому в ход идут все (порой даже опасные для здоровья) методы.

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При чрезмерном потреблении продукта потенциальный вред кураги для организма человека может заключаться в следующем:

У людей с хроническими серьезными патологиями пищеварительной системы плоды могут вызвать ухудшение состояния.

При сахарном диабете нужно очень осторожно включать в рацион сухофрукты, предварительно рассчитав допустимое количество и посоветовавшись с врачом. Бесконтрольное потребление может привести к приступу гипергликемии, так как в продукте большое количество фруктозы и глюкозы.

Из-за высокой калорийности необходимо ограничивать порции сухофруктов людям с проблемами лишнего веса.

При склонности к аллергии вводить в рацион курагу можно только после консультации с доктором.

Рецепт кураги в домашних условиях

Разрезать вымытые абрикосы и достать косточку.

Для сохранения красивого цвета на 2-3 минуты поместить плоды в раствор (1 ч. л. лимонной кислоты на 1 л воды) или подержать над паром.

Сушить можно на солнце. Но для этого нужны палящие лучи и 1-2 недели времени. На ночь плоды нужно убирать в дом. Проще и быстрее высушить курагу в электросушилке: первые 2 часа при 50-60°С, затем следует повысить температуру до 70-80°С, заканчивать процесс сушки рекомендуется снова при 50-60°С.