Эвакуация украинцев из Китая обойдется бюджету в 4,5 миллиона гривень

Средства пойдут на мероприятия по эвакуации украинцев и их семей из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из Резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства (№ 99-р) от 5 февраля.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривень для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в сообщении.

При этом, согласно распоряжению, Мининфраструктуры должно в недельный срок утвердить перечень расходов, связанных с эвакуационными мероприятиями.

Также до 30 апреля 2020 года Мининфраструктуры поручено подать отчет об использовании средств Государственной казначейской службы, Министерства финансов и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавирус COVID-19 (первоначальное название – 2019-nCoV), и на следующий день прибудет в Киев.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.