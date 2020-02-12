Гончарук об эвакуации украинцев из китайского Уханя: это вопрос дней

По словам премьера, эвакуация будет происходить таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков местному населению.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что граждан Украины эвакуируют из китайского Уханя, где произошла вспышка смертельного типа пневмонии Covid-19, уже в ближайшее время при определенных условиях.

Об этом он рассказал на брифинге после заседания правительства.

Читайте также"Оцениваются все возможные риски": в Минздраве раскрыли детали по эвакуации украинцев из Китая

По словам премьера, эвакуация будет происходить таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков местному населению.

«Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней», – цитирует слова премьера Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 44 тысячи 653 зараженных пневмонией через коронавирус COVID-19, количество умерших достигло 1113 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. ВОЗ дала ему название COVID-19.