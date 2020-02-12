Стало известно о состоянии двух украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере

Новых случаев инфицирования коронавирусом среди граждан Украины на этом судне не зафиксировано.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что состояние двух госпитализированных украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у побережья Японии, удовлетворительное.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Дипломат рассказал о состоянии здоровья двух госпитализированных украинцев в связи с инфицированием новым коронавирусом.

"Оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио. Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь. У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет. Женщина чувствует себя как при обычном гриппе", - сказал Погорельцев.

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По его словам, новых случаев инфицирования среди граждан Украины на этом судне в настоящее время не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, на борту карантинного судна Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.