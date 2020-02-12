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Магнитные бури: когда на Землю обрушится мощный метеоудар

15:03, 12 февраля 2020
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Когда ждать магнитных бурь / фото geocenter.info

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Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), ближайший метеоудар придется на 17 февраля. Прогнозируется еще ряд вспышек на Солнце.

Следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 числа.

А вот 4 марта прогнозируется мощная магнитная буря. Отголоски геомагнитных колебаний будут чувствоваться и на следующий день, 5-го числа.

Прогноз магнитных бурь

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь

  • Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок
  • Больше отдыхайте, высыпайтесь
  • Не забывайте о прогулках
  • Соблюдайте меню, состоящее только из легкой пищи
  • Откажитесь от алкоголя и кофе
  • Пейте больше воды и травяные чаи

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