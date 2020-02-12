Магнитные бури: когда на Землю обрушится мощный метеоудар

Ближайший метеоудар нас ждет 17 февраля.

Возбужденная магнитосфера Земли в середине февраля 2020 может повлиять на самочувствие украинцев.

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Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), ближайший метеоудар придется на 17 февраля. Прогнозируется еще ряд вспышек на Солнце.

Следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 числа.

А вот 4 марта прогнозируется мощная магнитная буря. Отголоски геомагнитных колебаний будут чувствоваться и на следующий день, 5-го числа.

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь