Гончарук из-за коронавируса просит Минздрав проинструктировать спортсменов перед Олимпиадой-2020

Премьер-министр Украины заверил, что спортсменам будут предоставлены индивидуальные разъяснения.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук из-за ситуации с распространением нового коронавируса в мире поручит Министерству здравоохранения провести разъяснительную работу со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2020 в Токио.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в ХХХII летних Олимпийских играх и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в городе Токио (Япония).

Так, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что хотел бы с этим вопросом обратиться в Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел.

«Хотел бы обратиться к своим коллегам из Минздрава и МИД, как мы знаем распространяется коронавирус. Для нас очень важно знать, в каких странах, какая эпидемиологическая ситуация для того, чтобы мы могли оперативно реагировать, информировать спортсменов и делать необходимые шаги по недопущению инфицирования спортсменов коронавирусом», - заявил он.

Гончарук отметил, что «спортсмены - такие же граждане».

«У нас есть общие рекомендации для всех граждан Украины, во-первых, воздержаться от поездок в регион КНР, в котором сейчас имеет место эта вспышка. Очевидно, что сейчас это проблема не только Украины, но и для всего мира. Мы делаем все необходимое, все службы мобилизованы, чтобы на территорию Украины не проникла эта инфекция. Я думаю, что если в этом есть необходимость, то предоставим индивидуальные разъяснения, проведем работу. Конечно, поручу сегодня сделать это Минздраву», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.