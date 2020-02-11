Стало известно о состоянии второго инфицированного коронавирусом украинца с лайнера Diamond Princess

Сейчас гражданина Украины госпитализировали.

Второй инфицированный коронавирусом гражданин Украины с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, чувствует себя хорошо.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Японии.

"Второй гражданин, анализ которого оказался положительным, чувствует себя хорошо. Он госпитализирован", - сказали в посольстве.

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По данным собеседницы агентства, украинец не имеет никаких серьезных жалоб на состояние здоровья.

"Как и все инфицированные, наш гражданин будет и в дальнейшем находиться на карантине под наблюдением", - отметили в дипломатическом учреждении.

При этом в посольстве добавили, что сейчас медики проверили на наличие коронавируса 2019-nCoV небольшое количество лиц, находящихся на борту круизного лайнера.

"Это просто технически невозможно сделать, потому что это сложные анализы. Вирус новый. Японцы работают хорошо, но просто физически они не успевают это быстро сделать. Поэтому сначала проверяют всех, кто находится в зоне риска, - старших, младших, всех, у кого есть явные симптомы", - сказали в посольстве.

Также собеседница агентства отметила, что лица, у которых не подтверждено наличие нового коронавирус, остаются на лайнере.

"Высаживают только тех, у кого подтвержден положительный анализ. У кого есть положительный результат - подтвержден вирус", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 – пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого было диагностировано коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне обнаружено инфицированного коронавирусом украинца. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.