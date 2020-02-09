В Минздраве рассказали, что будет с украинцем, заразившимся китайским коронавирусом

Сейчас украинец снят с лайнера и перевезен в японскую больницу столичного региона.

Украинца, у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет минимум 14 дней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.

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"Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья", - добавили в министерстве.

В Минздраве также отметили, что дата возвращения украинцев, которые находятся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконга - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что на лайнере выявлены новые больные, общее количество которых уже достигло 70 человек. Среди инфицированных, в частности, гражданин Украины. Позже в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили эту информацию.

4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

В связи с этим около 3700 человек на судне, включая членов экипажа, были помещены в карантин. По состоянию на 9 февраля сообщалось о 70 инфицированных коронавирусом.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - члены экипажа. Всего на судне 3 700 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.