МИД подтвердил заражение украинца коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Гражданин Украины госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, выявили инфицированного коронавирусом украинца.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», - сказал Погорельцев.

Он отметил, что украинец госпитализирован.

«Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии», - добавил Погорельцев.

Он отметил, что врачи настроены оптимистично относительно будущего состояния здоровья украинца.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявленного больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине, врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

Сегодня, 9 февраля, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что на лайнере виявили новых больных, общее количество которых уже достигло 70 человек. Среди инфицированных, в частности, гражданин Украины.