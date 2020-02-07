В Чернигове школы закрывают на карантин из-за ОРВИ

В течение этой недели карантин был объявлен в 12 школах областного центра, хотя эпидпорог в городе пока не превышен.

В Чернигове с 10 февраля объявлен карантин в школах из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Согласно информации, решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения простудных заболеваний среди учащихся. Соответствующие приказы приняты администрациями учебных заведений по согласованию с управлением образования городского совета.

«С понедельника, 10 февраля, во всех заведениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы», - сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

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По требованию Черниговского городского головы Владислава Атрошенко, мониторинг отсутствия детей из-за заболевания в учебных заведениях Чернигова проводится ежедневно. По данным управления образования горсовета, по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни (по словам родителей) в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), в детсадах - 737 (6 6%).

Ранее, начиная с 5 февраля, дополнительные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости учеников ОРВИ уже были объявлены в 12 черниговских школах.

«Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости», - сообщили в пресс-службе городского совета.

По данным Черниговского областного лабораторного центра Минздрава, в последнюю неделю в Чернигове заболели 2398 человек, из них детей - 1577; уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,8%.

Превышение эпидемического уровня заболеваемости зарегистрировано в 12 районах области и г. Прилуки. Учебный процесс, по состоянию на 7 февраля, приостановлен в 138 образовательных заведениях в 13 районах, городах Чернигов, Прилуки и Нежин.