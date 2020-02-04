Прибыли из Китая: эвакуированных украинских туристов проверили в "Борисполе" (видео, фоторепортаж)

Медики проверили и пассажиров, и членов экипажа. По предварительным данным, все – здоровы.

В аэропорт "Борисполь" прибыл последний рейс из курортного города Санья, расположенного на китайском острове Хайнань. Всех туристов оттуда уже вывезли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Экипаж специально обучали, как вести себя в случае обнаружения человека с опасными симптомами.

После прибытия в "Борисполь" все, кто был в самолете, прошли дополнительные меры безопасности. Первым на борт поднялся врач, измерил температуру у всех пассажиров и членов экипажа, спросил об их здоровье.

Если нет никаких противопоказаний и врач дает разрешение, только тогда пассажиры могут проходить дальше паспортный контроль и получать багаж. Всего на этом рейсе прибыли 204 пассажира – все, по предварительным данным медиков, здоровы.

По словам пилотов, они были в кабине в масках и с пассажирами не контактировали.

Люди же рассказывают, что их проверяли не только в Борисполе, но и в аэропорту в Китае. Убеждают, что особой паники в городе Санья нет, но все заведения там закрыты, людей на улицах, как и автомобилей нет, что для Китая совсем нетипично. Однако больше всего люди сожалеют, что вынуждены были раньше завершить свой отдых.

Следует отметить, что с сегодняшнего дня аэропорт "Борисполь" временно приостанавливает авиасообщение с Китаем. Однако примерно 10-11 февраля должен отправиться самолет к месту поражения, в город Ухань, для эвакуации украинцев.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек скончались, число заразившихся превысило 19 тысяч.