На следующей неделе в Украине появятся тест-системы для выявления коронавируса - Минздрав

Министерство не владеет информацией о разработке в Украине собственных тест-систем на новый коронавирус какими-то лабораториями или институтами.

На следующей неделе в Украине должны появиться тест-системы для выявления нового коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции по оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

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Отвечая на вопрос об обеспечении лабораторий тест-системами, и идет ли речь о тех, которые Украина будет закупать, или о тех, которые разработают украинские ученые, он отметил, что «собрана потребность в тестовых системах вообще лабораторий, в отношении тех вирусов, которые циркулируют... это тест-системы на грипп и вирусы, которые циркулируют в Украине».

«Когда мы говорим о тест-системах на новый коронавирус - это другая история. Мы заявляли, что в течение 10 дней такие тест-системы появятся в Украине, - они действительно появятся примерно через неделю, на следующей неделе. У нас есть согласование от Всемирной организации здравоохранения по дополнительным, я знаю, 30 комплектам, которые будут предоставлены Украине. На следующей неделе у нас будут тест-системы», - рассказал Скипальский.

Говоря о разработке собственных тест-систем на новый коронавирус, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами».

Кроме того, говоря об утвержденном правительством плане противоэпидемических мероприятий, представитель Минздрава отметил, что он состоит из 24 пунктов. Основными из них являются, в частности, создание временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, что позволит разработать планы реагирования на уровне областей; организация совместно с субъектами хозяйствования различных мероприятий усиления режима текущей дезинфекции.

«Речь идет также о предоставлении от имени Министерства здравоохранения запроса на Резервный фонд по выдаче определенных финансовых средств различным органам власти, в том числе Министерству здравоохранения», - сказал Скипальский.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.