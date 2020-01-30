В школах Ужгорода из-за гриппа и ОРВИ объявили двухнедельный карантин

Также приостановлены занятия во всех внешкольных учебных заведениях.

В Ужгороде из-за резкого роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 31 января во всех общеобразовательных заведениях ввели карантин.

Как сообщили в отделе информационной работы Ужгородского городского совета, соответствующее решение сегодня приняли на заседании противоэпидемической комиссии.

Как прозвучало на заседании комиссии со ссылкой на данные управления здравоохранения и Ужгородского горрайонного филиала госучреждения «Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины», ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде ухудшилась, эпидемический порог превышен.

Врач-эпидемиолог Ужгородского горрайонного филиала ГУ «Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Светлана Оберемко сообщила, что в течение последней недели по сравнению с предыдущие, количество обращений в медицинские учреждения по поводу ОРВИ возросло почти на 56%, среди больных две трети - дети в возрасте до 17 лет. Количество госпитализированных также растет.

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Показатель заболеваемости с 653,8 вырос до 1019,1 на 100 тыс. населения, то есть на 5,3% превысил уровень эпидемического порога.

В пресс-службе также добавили, что сейчас в Ужгороде в 21 случае лабораторно подтвержден диагноз сезонного гриппа типа А.

Учитывая эти данные противоэпидемическая комиссия рекомендовала ввести карантинно-ограничительные мероприятия в школьных учебных заведениях с пятницы, 31 января, на две недели.

Приостановлены также занятия во всех внешкольных учебных заведениях, музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия.

Отмечается, что детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия.

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Кроме того, влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания.

«В течение этого времени ситуацию продолжать мониторить», - добавили в горсовете.