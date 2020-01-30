Все школы Винницы закрыли на карантин

Учеба приостановлена с 30 января по 7 февраля.

В Виннице с четверга, 30 января, в школах приостановили учебный процесс для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ.

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Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"С 30 января по 7 февраля во всех школах Винницы приостановлен учебный процесс... поскольку по образовательных учреждениях фиксируется превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Виннице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: за последнюю неделю за медпомощью обратились 2 тыс. 583 горожан.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается на конец января - начало февраля.