"Причин бояться нет": в Минздраве заверили, что китайский коронавирус Украине пока не грозит и напомнили о профилактике

Минздрав принял решение усилить профилактические меры в отношении путешественников, вернувшихся из Китая, начиная с 1 января.

Коронавирус из Китая в настоящее время Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Он отметил, что медперсонал проинструктирован, а больницы готовы принимать пациентов в случае выявления больных, заразившихся именно коронавирусом китайского происхождения, лабораторные центры готовы к увеличению объема исследований, однако на сегодняшний день в Украине таковых не обнаружено.

"Причин бояться инфицирования этим вирусом на данный момент нет. ВОЗ продолжает не предоставлять рекомендации по усилению эпидрежима", - заявил он.

Заместитель министра также добавил, что профилактические меры для граждан для избежания инфицирования этим вирусом такие же, как и для других штаммов гриппа: часто мыть руки, избегать скоплений людей, носить марлевые повязки, находясь в местах общего пользования.

Однако принято решение усилить профилактические меры в отношении путешественников, вернувшихся из Китая, начиная с 1 января.

"Проводится информирование пассажиров, которые находятся еще на борту самолета. Они заполняют опросник и получают информацию. А с завтрашнего дня у нас будет усилена работа в отношении таких пассажиров. Это будет персональная коммуникация по телефону с этими людьми со стороны специалистов. Глубина такого исследования и опросы продлятся минимум две недели, исходя из того, что инкубационный период коронавируса - около 10 дней", - сказал он.

Коваль добавил, что с 1 января прямыми авиарейсами из Китая в Украину прибыли 3946 человек.

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Кроме того, он, комментируя отмену одной из авиакомпаний рейсов в Китай, отметил, что государство не давало никаких распоряжений или рекомендаций по этому поводу, и поэтому такое решение - это исключительно инициатива перевозчика, которая к эпидситуации в государстве не имеет никакого отношения, и потребности в ограничении авиасообщения с КНР в настоящее время нет.

Также он заявил и о решении авиакомпании МАУ об осуществлении чартерных рейсов для возвращения украинских туристов из Китая. "Украина не отменяет рейсы и не рекомендует это делать, как это делается другими странами. Отдельных мер по обследованию туристов, которые вернутся из Китая, принимать не нужно, поскольку инкубационный период длится 10 дней. Им при прибытии измеряют температуру, и тем, у кого она будет повышена, они будут взяты на контроль, они будут госпитализированы, поскольку они могут попасть на карантин. Что касается карантина - мы поставим этот вопрос на обсуждение СНБО, но с медицинской точки зрения этого делать не нужно", - сказал Коваль.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.