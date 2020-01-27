Эпидпорог превышен на 7,6%: в Одессе больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом

В связи с превышением эпидпорога все городские поликлиники работают без выходных, в частности в субботу и воскресенье в них принимают дежурные врачи.

В Одессе больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения горсовета Анна Лунева.

По ее словам, в последние дни в городе значительно возросло количество больных гриппом и ОРВИ, которые обратились в стационары.

«По 35-40 человек в день. В связи с этим все койки в стационарах заняты», - сказала Лунева.

Она отметила, что поголовно госпитализируют заболевших детей, которым еще не исполнился 1 год.

В связи с превышением эпидпорога все городские поликлиники работают без выходных, в частности в субботу и воскресенье в них принимают дежурные врачи.

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По словам главного врача Одесской городской инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, ежедневно только в эту больницу поступает 18-25 человек с диагнозом ОРВИ и грипп.

«В настоящее время в больнице развернуто 7 отделений. Седьмое открыли сегодня, так как вчера был очень большой поток пациентов», - сказала главврач.

По словам главного специалиста отдела госнадзора, за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Ольги Балановской, уровень заболеваемости за прошлую неделю возрос в городе почти на 30%. Рост заболевания зафиксирован во всех возрастных группах, но наибольший показатель - среди детей 5-14 лет.

«Рост заболевания среди несовершеннолетних возрос на 34%, среди взрослых – на 16%», - сказала она.

Как отмечалось, по официальным данным, от гриппа привито чуть больше 3,8 тыс. человек, что является чрезвычайно низким показателем.