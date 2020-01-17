От гриппа в Украине умерли уже 7 человек (видео)

Самым страшным для нас является вирус типа А.

С начала эпидсезона в Украине от гриппа умерли семь человек. Все они не были вакцинированы.

Эпидемии еще нет, но количество больных растет, говорится в сюжете ТСН.

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Хоть в этом сезоне циркулируют четыре штамма вируса, этого вполне достаточно, утверждают инфекционисты. Ведь самым страшным для нас является вирус типа А, более известный как свиной грипп. Именно он может привести к смерти.

Если же по каким-то причинам вы не успели сделать прививку и заболели, следует немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не переносить болезнь на ногах.

Ранее диетолог Светлана Фус посоветовала, что нужно есть во время гриппа и простуды.