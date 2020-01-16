Медики назвали продукты, помогающие похудеть

Люди, употребляющие овсянку, имеют меньше жировых накоплений, нежели любители еды с обработанными углеводами.

В отдельные моменты занятий в спортзале мало для полноценного похудения.

Врачи назвали продукты, которые помогут ликвидировать калории и чувствовать себя сытым определенное время, пишет UkrHealth.

Хорошо помогает творог, особенно перед сном. Если человек испытывает голод в ночное время, у нее много шансов переесть в течение дня. Этот молочный продукт богат казеином, который считается медленно освобождающимся белком.

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Стоит помнить и о чесноке. Он делает пищу более вкусной и яркой и противодействует жирам благодаря аллицину.

Полезное и арахисовое масло, сокращающее уровень холестерина. В нем есть фенилаланин – аминокислота, хорошо уменьшающая аппетит и сжигающая липиды.

Люди, употребляющие овсянку, имеют меньшие жировые накопления, чем любители еды с обработанными углеводами.

Сладкий картофель содержит каротиноиды, которые положительно влияют на уровень сахара в крови и уменьшают резистентность к инсулину, оказывая при этом помощь организму перерабатывать калории в энергию.

Яблочный уксус замедляет попадание глюкозы в кровь и производит белки в организме, утилизирующие жировые клетки.

Ранее диетолог посоветовала, что нужно есть во время гриппа и простуды.