Диетолог рассказала, кому нельзя есть шпроты

Шпроты - крайне калорийный продукт. А если учесть, что многие их едет с большим количеством хлеба, то такая закуска становится настоящей калорийной "бомбой".

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть популярные на новогоднем столе консервы - шпроты.

Если в праздник здоровый человек съест бутерброд со шпротами, то ничего страшного не случится, отметила она в комментарии АиФ.

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"Другое дело, если у человека уже есть панкреатит, особенно в стадии обострения, или какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, например язва, эзофагит, холецистит, другие нарушения со стороны желчного пузыря, то есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах", — говорит диетолог.

Шпроты - крайне калорийный продукт. А если учесть, что многие их едет с большим количеством хлеба, то такая закуска становится настоящей калорийной "бомбой".

В шпротах много соли, в результате после их употребления может повыситься давление, и возникнут проблемы с печенью.

"Соль задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. В результате этого отекают сосуды, сбивается обмен веществ", - объясняет диетолог.

"Шпроты — продукт неполезный, хотя в общем рыба является продуктом диетическим. Но при любом копчении выделяется такой канцероген, как бензапирен", - предупредила Соломатина.

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