Аптечные скидки "Від Морозків" продолжаются

Затяжные выходные располагают к семейным встречам и прогулкам на свежем воздухе, несмотря на прохладную погоду. Если на рождественских гуляниях вы подхватили простуду, самое время вспомнить о том, что роботизированные аптеки проводят большую акцию "Від Морозків"*!

Аж до 30 января 2020 года можно покупать по скидке противовирусные средства, а также контрацептивы, детское питание, диетические добавки, другие товары. Роботизированные аптеки снижают цены до 25%, поэтому экономия будет ощутимой! Сохраните семейный бюджет и верните себе отличное самочувствие, заглянув за акционными товарами. Можно спросить у провизора, сколько роботизированные аптеки предлагают сэкономить, и на какие продукты распространяется скидка. Акционный перечень включает более 200 продуктов, поэтому вы найдете, на чем сэкономить. Провизор может внимательно ответить на все вопросы, не отвлекаясь на поиск заказанного товара на полке, ведь в роботизированных аптеках эту миссию выполняет помощник PharmBot.

Фармбренды "Аптека Копейка", "Благодия", "Аптека АНЦ", и "Аптека Шар@" желают вам здоровья в новом году и предлагают большой перечень товаров со скидками на случай, когда что-то идет не так: ослаблен иммунитет, нужно ухаживать за малышом, подкралась простуда. Еще 1 декабря 2019 года они запустили большую акцию "Від Морозків". Чтобы каждый житель Украины успел сэкономить на покупке аптечных товаров, скидки действуют два месяца – до 30 января 2020 года включительно.

Чтобы после длинных выходных не было больно за отложенные дела, решайте задачи по мере их поступления. Если чувствуете первые симптомы простуды или хотите сделать домашний запас препаратов, отправляйтесь в роботизированную аптеку "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" и приобретайте лекарства по рекомендации врача. А мы напоминаем, что некоторые товары можно купить до 25% дешевле. Акция длится только с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Успевайте позаботиться о главном – здоровье!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.