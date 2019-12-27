Доктор Комаровский рассказал об аллергии на косметику
Доктор Евгений Комаровский рассказал, что в основном причиной аллергии на косметику являются минеральные масла, парабены, искусственные консерванты, синтетические ароматизаторы, эмульгаторы и красители.
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На своей странице в Instagram педиатр объяснил, как можно свести к минимуму вероятность появления аллергии на косметику.
Он назвал несколько правил:
1. Старайтесь выбирать более натуральные продукты, не содержащие агрессивных компонентов.
2. Проверяйте в составе косметики наличие искусственных ароматизаторов.
3. Не выбирайте продукты с насыщенным ярким цветом.
4. Перед применением тестируйте косметику на небольшом участке тела.
Ранее Евгений Комаровский сообщил, что некоторые спреи для носа могут нести опасность для детей до года.