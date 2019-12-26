В 2020 году ранняя диагностика новообразований будет бесплатной для украинцев

Исследования для ранней диагностики новообразований - маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев.

В 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

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"Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований - маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. На это в программе медицинских гарантий, которая в полном объеме заработает в 2020 году, выделено около 1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В НСЗУ уточнили, что на инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований следует обязательно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

"Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщинам 40 лет и старше, гистероскопия - 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов 50 лет и старше, колоноскопия - 40 лет и старше. эндоскопия будет нескольких видов, в частности, диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента. Все обследования будут проводиться с соблюдением стандартов обезболивания", - пояснили в НСЗУ.