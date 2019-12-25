В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца

Трансплантацию сердца провели в больнице районного уровня в Ковеле Волынской области.

В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца.

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Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Ковельского МТМО.

"Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы", - сказано в сообщении.

Известно, что пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце.

"Мультиорганный забор провели накануне вечером. Изъяли две почки и сердце. Его пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с Ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже провели операцию", - сообщила Глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.