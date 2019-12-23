Врач назвала топ-10 ненужных анализов

Не стоит сдавать любые анализы перед прививкой у здоровых детей.

Любые анализы являются дорогостоящими и часто болезненными. Оказывается, есть большое количество ненужных медицинских исследований, которые никак не помогут в диагностике болезней.

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Врач-инфекционист Дарья Паниева составила список из самых нелепых анализов, на которые не стоит тратить деньги, передает "Здоровье 24".