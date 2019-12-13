В Украине врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные - Дубилет (инфографика)

Врачи часто намеренно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные дни, рассказал министр.

Согласно данным о рождаемости в Украине, в настоящее время процент рождаемости в выходные дни резко сократился.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

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Исследуя данные о рождаемости в Украине, Государственная служба статистики выявила, что дети рождаются значительно чаще в будние дни.

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье", - написал Дубилет.

По его словам, врачи часто намеренно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные дни. А врачи объясняют пики рождаемости во вторник тем, что именно на этот день недели чаще всего назначают кесарево сечение.

"Любое искусственное стимулирование более ранних родов — это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подчеркнул министр.

Министр поделился графиком, где показаны проценты рождаемости на каждый день недели.