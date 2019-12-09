В этом эпидемиологическом сезоне гриппом и ОРВИ переболели 3,5% населения страны

С начала эпидемического сезона госпитализированы 35 тыс. 732 человека, из них 80% - дети. Ни одного летального случая вследствие гриппа не зарегистрировано.

С 1 октября по 1 декабря 2019 гда в Украине гриппом и ОРВИ переболели 3,5% населения страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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«Интенсивный показатель заболеваемости на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого сезона. С начала эпидемического сезона госпитализированы 35 тыс. 732 человека, из них 80% - дети. Ни одного летального случая вследствие гриппа не зарегистрировано», - говорится в сообщении. Ежегодно Украина направляет положительные на грипп образцы в коллаборативный центра ВОЗ по глобальному эпидемиологическому надзору за гриппом (Великобритания, г. Лондон) для подтверждения и возможного включения определенных штаммов в состав вакцин.

Специалистами Центра общественного здоровья рассчитан новый эпидемический порог интенсивности для сезона 2019 -2020 годов. В этом году он составляет 476,7 на 100 тыс. населения.

Отмечается, что превышение эпидемического порога заболеваемости не означает начало эпидемии гриппа. Также ЦОЗ рассчитал прогноз возможных показателей заболеваемости на следующий сезон. В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек. Ожидается две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 г.