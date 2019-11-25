Зеленский инициирует широкомасштабное строительство пунктов скорой помощи

По словам президента, также поставлена задача на следующий год - чтобы не было ни одной «скорой», которой более 6 лет.

Президент Владимир Зеленский планирует в следующем году начать по Украине строительство большого количества пунктов скорой помощи.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения, опубликованного у него на странице в Facebook.

Читайте такжеСколько "скорая" едет на вызов к пациенту в Украине: исследование

«Одним из приоритетов следующего года будет открытие пунктов скорой помощи. ... "Скорые" есть, а пунктов «скорой» помощи нет. Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи. Сейчас мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил в городах, в разных городах большое количество пунктов скорой помощи. Это надо начать строительство уже весной», - сказал президент.

По его словам, до конца этого года будет также закуплено 500 «скорых».

«Задача на следующий год – чтобы не было ни одной «скорой», которой более 6 лет", - отметил Зеленский.