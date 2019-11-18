Супрун разрушила мифы об антибиотиках

Принимайте антибиотики только по рецепту врача и не покупайте их для лечения болезней, вызванных не бактериями.

Чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье всего человечества. Ведь бактерии имеют способность привыкать и приспосабливаться к действию антибиотиков, а следовательно, лечить болезни становится сложнее и дольше. Болезни дают осложнения и приводят к инвалидности.

Кроме того, может возникнуть цепная реакция. Ведь не имея действенных антибиотиков, которые могут побеждать инфекции, очень опасно проводить трансплантацию органов, хирургические операции или химиотерапию при онкологических заболеваний. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Она объяснила, что делает бактерии устойчивыми к действию антибиотиков:

▪️ Чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков для лечения или профилактики болезней. Особенно вредно “лечить” антибиотиками болезни, вызванные, например, вирусами.

▪️ Несоблюдение курса лечения. Прерывание курса только делает бактерии сильнее.

▪️ Некачественный инфекционный контроль в медицинских учреждениях.

▪️ Несоблюдение базовых правил гигиены и санитарии.

▪️ Чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, разведении рыбы и аграрных культур. Антибиотикорезистентные бактерии попадают в организм человека вместе с пищей и водой.

▪️ Отсутствие принципиально новых антибиотиков. Причина — слишком быстрая адаптация бактерий, что требует оперативности и больших инвестиций.

Что можно сделать, чтобы предотвратить антибиотикорезистентность:

▪️ Очень простая, но очень действенная привычка — регулярно и тщательно мыть руки. Это предотвращает распространение бактерий, а следовательно — уменьшает потребность в использовании антибиотиков.

▪️ Помнить, что антибиотики бессильны против вирусов.

▪️ Не заниматься самолечением. Принимайте антибиотики только по рецепту врача. Не покупать антибиотики для лечения болезней, вызванных не бактериями.

▪️ Если действительно есть необходимость в лечении антибиотиками, пейте их до конца. Не прерывайте курс лечения, даже если вам стало лучше.

▪️ Не передавайте никому антибиотики, оставшиеся после вашего курса лечения. Подбирать их нужно очень индивидуально, и делать это может только квалифицированный медик.

▪️ Вакцинируйтесь — это также предотвращает распространение болезней, а следовательно, и использование антибиотиков.

▪️ Врачи имеют сознательно назначать антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо. И ни в коем случае не лечить грипп или простуду антибиотиками. Если есть возможность, необходимо провести тест, чтобы определить устойчивость к антибиотикам.

▪️ Также большой проблемой является неконтролируемая продажа антибиотиков без рецептов.

Ранее врач Евгений Комаровский объяснил, как часто можно принимать антибиотики детям, чтобы не навредить здоровью.