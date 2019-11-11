В Раде выступит министр здравоохранения Скалецкая

Соответствующее решение было принято во время Согласительного совета.

В пятницу, 15 ноября, на Часе вопросов к правительству Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время Согласительного совета.

Заслушать Скалецкую предложила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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"Это проблематика, которая интересует многие регионы", - отметила она.

В то же время, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что также необходимо задать вопрос министру Кабинета министров относительно увольнений чиновников.

"Он объявил об увольнении 17 тысяч работников РГА", - сказал Корниенко. И высказал мнение, что этот вопрос "может быть острым со временем".

В итоге после обсуждения председатель ВР Дмитрий Разумков констатировал, что на пятницу тоже определяется выступление министра здравоохранения.