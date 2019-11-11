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В Раде выступит министр здравоохранения Скалецкая

12:41, 11 ноября 2019
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Скалецкая выступит в Раде / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время Согласительного совета.

Заслушать Скалецкую предложила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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"Это проблематика, которая интересует многие регионы", - отметила она.

В то же время, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что также необходимо задать вопрос министру Кабинета министров относительно увольнений чиновников.

"Он объявил об увольнении 17 тысяч работников РГА", - сказал Корниенко. И высказал мнение, что этот вопрос "может быть острым со временем".

В итоге после обсуждения председатель ВР Дмитрий Разумков констатировал, что на пятницу тоже определяется выступление министра здравоохранения.

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Теги: #Рада#Минздрав#Зоряна Скалецкая