"Не гневите судьбу": доктор Комаровский сделал родителям маленьких детей важное замечание

Педиатр утверждает, что если ребенка не беспокоит полный мочевой пузырь по ночам, это нормально.

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, по каким причинам ребенок может не просыпаться по ночам в туалет.

На своей странице в Instagram, что если ребенка не беспокоит полный мочевой пузырь по ночам, это нормально.

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"Просто вам в жизни повезло. Ребенок, который в три с половиной года не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем, он контролирует полный мочевой пузырь - успокойтесь и не гневите судьбу", - подчеркнул Комаровский.

По словам доктора, если родители считают данную ситуацию проблемной, то стоит сделать клинический анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря.

"И запомнили: в ночное время вырабатывается особый гормон, который так и называется - антидиуретический. Вот именно он сокращает процесс выделения мочи. Иногда этот механизм формируется в пять лет, иногда - в три года. Вот вам повезло - все вовремя, нормально физиологически развивается ребенок", - подытожил педиатр.

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