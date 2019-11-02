В Украине нет серьезной эпидемии дифтерии - Скалецкая

Нашей стране хватит сыворотки от дифтерии, утверждает глава Минздрава.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине не идет речь о серьезной эпидемии дифтерия.

В нашей стране контролируют ситуацию с дифтерией, рассказала министр в интервью BBC News Україна.

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Собеседница подчеркнула, что украинское государство в 2019-м может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки от дифтерии, и этого количества хватит.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки… То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - отметила чиновница.

Скалецкая добавила, что сыворотка нужна только тем, кто подхватил дифтерию. "…Лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой", - добавила глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Департамент образования и науки сообщил, что в столичном лицее № 303 один ученик - 9-летний мальчик - заболел дифтерией.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнили, что диагноз «дифтерия» был установлен 24 октября на основании бактериологических данных ребенка. Мальчик не привит от болезни из-за отказа родителей. Он был госпитализирован.

Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк 25 октября сообщил, что в столице имеется 8 доз антидифтерийной сыворотки. Они находятся в Детской клинической инфекционной больнице. Эти 8 доз поступили городу в августе этого года в качестве гуманитарной помощи.

Животенюк отметил, что до августа также была сыворотка, у которой истек срок использования.

В свою очередь, заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Людмила Минова отметила, что сыворотка применяется только при тяжелой форме дифтерии.

Вчера сообщалось, что в Александровскую клиническую больницу Киева в состоянии средней тяжести попала 35-летняя женщина - мать троих детей, и мужчина. Отмечалось, что на пациентку использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. «Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах», - заявила советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.