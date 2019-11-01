В Институте рака прокомментировали проведенный Минздравом аудит

По результатам аудита, случаев несоблюдения требований законодательства в сфере публичных закупок, проведенных Институтом, не выявлено.

По результатам внутреннего аудита Минздрава Украины в Национальном институте рака не было выявлено случаев несоблюдения требований законодательства в сфере публичных закупок.

Более того, не было обнаружено никаких коррупционных схем или правонарушений во время осуществления публичных закупок за средства государственного бюджета. Об этом в интервью "Апострофу" рассказала директор Национального института рака (НИР), хирург-онколог высшей категории и доктор медицинских наук Елена Колесник, комментируя опубликованные на сайте Минздрава Украины результаты внутреннего аудита.

"Так, 25 октября 2019 года на официальном сайте Минздрава Украины были опубликованы результаты внутреннего аудита, который проведен в соответствии с поручением заместителя министра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука в период с 23 сентября 2019 года до 1 октября 2019 года в Национальном институте рака. По его результатам, случаев несоблюдения требований законодательства в сфере публичных закупок, проведенных Институтом, аудиторами не выявлено. Более того, не было обнаружено никаких коррупционных схем или правонарушений во время осуществления публичных закупок за средства государственного бюджета в Институте рака", - заявила она.

Колесник добавила, что в процессе аудита выявлены недостатки, касающиеся формирования заявок для закупки лекарственных средств и медицинских изделий.

Так, она прокомментировала необоснованно большой остаток препарата Метотрексат Тева (более 4 тыс. упаковок), который обнаружили аудиторы. Директор НИР объяснила это халатностью главного врача Национального института рака Безносенко А.П., который подписывал заявку на приобретение препарата, пока она была на больничном.

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"В марте 2019 года мной было направлено письмо в Министерство охраны здоровья Украины, в котором указано, что годовой объем 100% потребности препарата "Метотрексат" (50 мг) составляет не более 800 флаконов. А уже 12 апреля 2019 года, когда я была на больничном, в Минздрав Украины была направлена новая заявка, в которой было указано, что годовой объем 100% потребности препарата "Метотрексат" (50 мг) для Национального института рака на 2019 год составляет 5190 единиц. Данная заявка была подготовлена главным врачом Национального института рака Безносенко А.П.

Поскольку формирование заявок на приобретение или получение медицинских препаратов осуществляется с учетом количества использования препаратов за прошлый год, а в соответствии с бухгалтерским учетом, в 2018 году были использованы всего 545 флаконов препарата "Метотрексат" (50 мг), то, учитывая вышеизложенное, в действиях Безносенко усматриваются признаки служебной халатности", - отметила Колесник.

Она добавила, что в настоящее время вышеуказанные действия главного врача является предметом досудебного расследования в уголовном производстве, фигурантом которого он является, ведь, согласно своей должностной инструкции, главный врач отвечает за подачу заявок.

Поэтому, по словам директора Национального института рака, чтобы этого избежать в будущем, администрация НИР разработала план введения системы автоматизации оборота медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения.

Кроме того, Колесник перечислила достижения Национального института рака за последние годы. Во-первых, по ее словам, несмотря на нежелание Минздрава Украины предыдущей власти проводить реальные реформы, в Национальном институте рака начали проведение аутологичных трансплантаций для взрослых (без дополнительного финансирования за счет внутренних резервов), уже выполнено 37 процедур.

Институтом запланировано создание Центра аллогенной и аутологичной трансплантации костного мозга (ТКМ) на базе клиники Института. Также отделение детской онкологии продолжает выполнять аутологичные ТКМ, увеличивая их количество и сложность, добавила доктор медицинских наук.

"Также на базе Института создан и функционирует Национальный канцер-регистр с международным признанием. На постсоветском пространстве - это единственный подобный реестр по своей полноте и завершенности. Он "держит руку на пульсе" заболеваемости украинцев злокачественными новообразованиями. Согласно эталонных требований международных организаций IARC, IACR и ENCR, которые выполнил Национальный канцер-регистр, ВОЗ включила Украину к изданиям Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III) и ECIS - European Cancer Information System (2018)", - продолжила рассказывать о достижениях Колесник.

"Команда специалистов и ученых Национального института рака, которая сумела добиться вышеописанных результатов, сейчас упорно и преданно работает над новой национальной стратегией реформирования онкологической отрасли. Для ее внедрения и реализации необходима прежде всего политическая воля и финансовые инвестиции со стороны государства, а также поддержка медиа и общества в целом", - резюмировала директор НИР.