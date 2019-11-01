У жительницы Харьковской области обнаружили дифтерию

Дифтерийную палочку высеяли у больной ангиной пациентки.

У жительницы Харьковской области выявили дифтерию.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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«Сегодня в 14:30 из Харьковской области в Центр общественного здоровья Украины поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

«Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.