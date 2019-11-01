Кровавые следы и психологические приемы: украинских школьников захлестнула опасная игра (фото, видео)

Участники опасного развлечения используют психологические приемы для того, чтобы завлечь в свою игру новых детей.

В Украине среди школьников распространяется новое опасное увлечение, его уже назвали "Монетка".

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Его суть состоит в том, что участники игры задают друг другу различные вопросы. При этом, пока ждут ответа, натирают руку монетой. Зачастую повреждения заканчиваются ссадинами, царапинами и кровоподтеками. Об этом говорится в сюжете программы "Свідок" на НТН.

Об опасности нового увлечения заявила педиатр Анна Горбань. По ее словам, через царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции.

Кроме того, участники "Монетки" также используют психологические приемы для того, чтобы завлечь в свою игру новых детей.

Как говорится в сюжете, житель Киева Юрий Гапоненко заметил раны на руках у 12-летнего племянника, и тот признался, что игра "Монетка" распространилась на всю Украину.

Ранее в Украине появилась опасная игра "Момо", которая распространяется с помощью мессенджера WhatsАpp. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписан как MOMO. Он присылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же человек отказывается это делать, ему начинают угрожать.