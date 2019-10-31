Супрун рассказала о деликатной проблеме со здоровьем и объяснила, как с ней бороться

Запоры присущи прежде всего людям старшего возраста, женщинам и детям. В каждой из этих категорий свои причины и проявления.

Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о запорах и объяснила, как с ними бороться.

На своей странице в Facebook она пояснила, что запор — это клинический диагноз, который ставят в случае неполного опорожнения, сложностей с опорожнением, или обоих симптомов. У пациентов с запорами часто бывают и другие симптомы: уплотнение каловых масс, вздутие и боль в животе. Дефекация может быть нормальной (по крайней мере, трижды в неделю или даже ежедневно), но запоры все равно присутствуют. В случае хронических запоров такое продолжается по крайней мере три месяца.

Запоры подразделяют на первичные (функциональные) и вторичные. Первичные — это когда причина в рационе, работе здорового кишечника в целом или обезвоживании, или нарушении режима. За вторичными запорами стоят другие болезни, психосоциальные проблемы или прием лекарственных препаратов. Запоры присущи прежде всего людям старшего возраста, женщинам и детям. В каждой из этих категорий свои причины и проявления. Здоровых мужчин среднего возраста достаточно успешно защищает от запоров тестостерон.

Супрун перечислила факторы риска появления запоров, кроме возраста и пола:

▪ Недостаток физической активности

▪ Строгое ограничение калорий

▪ Недостаток клетчатки в рационе

▪ Значительный прием лекарств, особенно диуретиков, алюминийсодержащих антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка) антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, антиконвульсантов, препаратов железа.

▪ Жизнь в сельской местности и холодном климате

▪ Запоры случаются в путешествиях, когда сбиваются привычные часы подъема, туалета, приема пищи, и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, как захотелось

▪ Сильный стресс, дискомфорт

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"Общий подход к преодолению функциональных запоров такой: добиться облегчения клизмой или суппозиториями, принимать ослабляющие и увеличивать потребление клетчатки. При хронических запорах нужно обратить внимание на тревожные сигналы, чтобы вовремя обнаружить и вылечить, например, рак кишечника или недостаточность в работе щитовидной железы", - отметила бывшая глава Минздрава.

При запорах нужно есть больше овощей, пить много воды и заниматься физическими упражнениями, уменьшить потребление сладостей, кофе и алкоголя. "Хотя в случае кофе бывает обратное — кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки, поэтому многим людям это наоборот "помогает", - добавила Супрун.

Иногда запоры вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин. Вот самые распространенные из них:

▪ Лекарства: антациды, добавки железа, опиаты, психолитики, диуретики, трициклические антидепрессанты (сейчас они редкость)

▪ Цереброваскулярная болезнь

▪ Депрессия

▪ Диабет

▪ Синдром раздраженного кишечника

▪ Гипотироидизм

▪ Менее распространенными причинами является нехватка магния или калия, избыток кальция, разные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность/инвалидность, повреждение спинного мозга.

"В этом случае мало питаться отрубями — надо устранять главную причину, не давать ей ухудшаться. По протоколу, если регулярно живот болит, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу. Боль в животе может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника. Многие боятся идти к гастроэнтерологу, потому что этот врач может назначить колоноскопию", - подчеркнула бывшая и.о. главы Минздрава.

Супрун назвала простые способы борьбы с запорами:

▪ Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды.

▪ Если тело зовет вас в уборную — поскорей. В этот момент если сдержаться, то все может “слипнуться” и уплотниться.

▪ Лучшее положение — когда колени выше бедра.

▪ Если вы мало двигаетесь, то же самое происходит и с вашим кишечником. И здесь мы еще раз напомним о важности физической активности.

▪ Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Нет, пюре на молоке с огурцами почему-то не советуют. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель.

▪ Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется (или по режиму в случае детей и пожилых людей), запоры все равно могут быть по другим причинам.

▪ Ешьте фрукты или сухофрукты, содержащие сорбитол. Это естественное послабляющее. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.

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