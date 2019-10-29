В одной из школ Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита

В селе Васильевка Беляевского района заболели четверо детей, у двоих диагноз уже подтвержден.

В одной из школ Беляевского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита.

Как сообщили УНИАН в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом «А» среди учеников школы села Васильевка.

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Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически.

Как отмечается, в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.

Справка УНИАН. Гепатит А - вирусное заболевание печени, течение которого может быть разным, от легкого до тяжелого. Передача вируса происходит в результате приема зараженных пищевых продуктов или воды или при непосредственном контакте с инфицированным человеком.